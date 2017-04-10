Sun 16 Apr 2017 | 8:12 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

سهم طاقة يرتفع في بورصة أبوظبي واستقرار معظم الأسهم الأخرى

Mon Apr 10, 2017 8:50am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 10 أبريل نيسان (رويترز) - تفوقت أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) على معظم الأسهم الأخرى في المنطقة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين حيث أقبل المستثمرون على شراء السهم بعد أنباء إيجابية الأسبوع الماضي.

وقفز سهم طاقة 3.4 في المئة متجها لتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وشهد السهم تقلبات منذ الأسبوع الماضي بعدما رفعت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حصتها في الشركة التي تمنى بخسائر إلى 74 في المئة بعد أيام من منحها أراضي ما من شأنه أن يمحو خسائر شركة الطاقة.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر أبوظبي.

وفي إمارة دبي نزل المؤشر 0.3 في المئة مع هبوط أسهم معظم الشركات الكبرى. وانخفض سهم أعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي 0.3 في المئة.

وفي قطر صعد المؤشر 0.4 في المئة مع ارتفاع 60 في المئة من الأسهم المدرجة عليه. وسجل سهم البنك التجاري أفضل أداء في السوق حيث زاد 1.3 في المئة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 