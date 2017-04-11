طاقة يدفع بورصة أبوظبي للهبوط ودبي ترتفع

دبي 11 أبريل نيسان (رويترز) - انخفضت أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بسبب جني الأرباح ودفعت المؤشر للهبوط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء في حين ساهمت نتائج قوية لبنك دبي الإسلامي في الربع الأول من السنة في صعود مؤشر بورصة الإمارة.