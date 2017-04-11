طاقة يدفع بورصة أبوظبي للهبوط ودبي ترتفع
دبي 11 أبريل نيسان (رويترز) - انخفضت أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بسبب جني الأرباح ودفعت المؤشر للهبوط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء في حين ساهمت نتائج قوية لبنك دبي الإسلامي في الربع الأول من السنة في صعود مؤشر بورصة الإمارة.
ونزل مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة وكان السبب الرئيسي للهبوط خسائر طاقة التي بلغت 3.3 بالمئة.
وأمس الاثنين أغلق سهم طاقة مرتفعا 1.7 بالمئة وأداء أسهم الشركة متذبذب منذ الأسبوع الماضي حين أعلنت الحكومة أنها رفعت حصتها في الشركة.
وارتفع مؤشر دبي 0.2 بالمئة مع صعود سهم بنك دبي الإسلامي 0.9 بالمئة بعد أن أعلن عن تحقيق أرباح عائدة للمساهمين مليار درهم (272.3 مليون دولار) بزيادة 14 بالمئة عن العام السابق.
ونزل المؤشر القطري 0.3 بالمئة مع تراجع ثلاثة أرباع الأسهم ونزل سهم مجموعة ميدي كير 1.6 بالمئة مسجلا أسوأ أداء في السوق.
(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.