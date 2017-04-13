انخفاض بورصتي الإمارات في المعاملات المبكرة

دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) - تراجعت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات العربية المتحدة في المعاملات المبكرة اليوم الخميس حيث بددت الأسواق الخليجية بعض المكاسب التي حققتها الجلسة السابقة مع انحسار حالة التفاؤل بنتائج أعمال إيجابية في الربع الأول من العام.

ونزل مؤشر بورصة دبي 0.2 بالمئة مع انخفاض ما يقل قليلا عن نصف الأسهم المتداولة.

وكانت أسهم شركات الفئة الثانية والثالثة، التي غالبا ما يقبل عليها متعاملو اليوم الواحد المحليون، ضمن أكبر الخاسرين. ونزل سهم شركة أرابتك للبناء التي تتكبد خسائر 1.3 بالمئة وانخفض سهم بنك الاستثمار شعاع كابيتال 1.2 بالمئة.

غير أن سهم بنك دبي الإسلامي خالف الاتجاه العام وزاد 0.7 بالمئة. وظلت أسهم أكبر بنك إسلامي في دبي مرتفعة منذ إعلانه تحقيق نمو محدود في صافي ربح الربع الأول في مطلع الأسبوع الحالي.