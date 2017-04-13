تراجع معظم بورصات الشرق الأوسط بفعل جني الأرباح

من سيلين أسود

دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) - هبطت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط بفعل جني الأرباح اليوم الخميس مبددة معظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع انحسار حالة التفاؤل التي أثارها إعلان نتائج مالية إيجابية بشكل عام للربع الأول من السنة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة بعدما صعد 0.9 في المئة أمس الأربعاء حينما سجل بنك ساب أرباحا تجاوزت التوقعات وارتفعت أسهم البنوك.

ولم تدفع حالة التفاؤل الأسواق للصعود رغم تسجيل البنك السعودي الفرنسي نتائج مالية فصلية تجاوزت التقديرات بعد إغلاق السوق أمس.

وتراجع سهم البنك 2.6 في المئة مع انخفاض معظم أسهم المصارف الأخرى أيضا. وهبط سهم البنك الأهلي التجاري، المتوقع أن يعلن نتائجه المالية في أوائل الأسبوع القادم، بنسبة 2.1 في المئة بينما تراجع سهم ساب 0.7 في المئة.

وانخفض سهم زين السعودية للاتصالات 0.5 في المئة وسط إقبال على البيع في الساعة الأخيرة من جلسة التداول. وكان السهم قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة في الجلسة السابقة بعدما سجلت الشركة أول صافي ربح في تاريخها متجاوزة توقعات المحللين.

وفي دبي هبط مؤشر السوق 0.9 في المئة مع تراجع 30 سهما وصعود سهم واحد على قائمته.

وكانت أسهم الشركات من الفئتين الثانية والثالثة التي غالبا ما يتداولها المتعاملون المحليون ليوم واحد من بين الأسهم التي سجلت أكبر خسائر. وتراجع سهم أرابتك للبناء التي تواجه صعوبات 2.4 في المئة وهبط سهم نظيرتها دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات 2.6 في المئة.