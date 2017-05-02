سهم سابك يهبط بعد نتائج الربع/1 وآداء ضعيف للبورصات الخليجية لكن مصر تصعد

من سيلين أسود

دبي 2 مايو أيار (رويترز) - انخفضت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الثلاثاء بعدما أعلنت الشركة نتائجها المالية للربع الأول من العام بينما سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية آداء ضعيفا مع تداول النفط قرب أدنى مستوياته في خمسة أسابيع. لكن البورصة المصرية ارتفعت حاذية حذو الأسواق الناشئة.

وسجلت سابك صافي ربح للربع الأول بلغ 5.24 مليار ريال (1.40 مليار دولار) بزيادة 80 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي ومتوافقة إلى حد كبير مع متوسط توقعات محللين البالغ 5.35 مليار ريال.

ورغم ذلك، هبط سهم سابك 0.8 بالمئة بعد ثلاث جلسات من المكاسب القوية تحسبا لإعلان النتائج. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة.

وقام بعض المستثمرين ببناء مراكز في أسهم الشركات الصناعية غير النفطية قبيل مقابلة للتلفزيون السعودي مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت لاحق من اليوم.

ومن المتوقع أن يناقش الأمير محمد خطط الحكومة للتوسع في مشروعات الإسكان والمشروعات الصناعية بالمملكة في إطار إصلاحات اقتصادية.

وقفز سهم إعمار المدينة الاقتصادية 4.6 بالمئة في أقوى تداول له منذ أواخر مارس آذار. وتقوم الشركة بتطوير منطقة صناعية ضخمة تتضمن مساحة سكنية.

وارتفع سهم السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) 3.9 بالمئة في أكثف تداول منذ أوائل يناير كانون الثاني. وقد تستفيد الشركة من رغبة الحكومة في انشاء صناعة محلية للسيارات.