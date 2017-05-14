البورصات الخليجية تتراجع صباحا
دبي 14 مايو أيار (رويترز) - تراجعت معظم البورصات الخليجية في المعاملات المبكرة اليوم الأحد وفقد مؤشر دبي 0.5 بالمئة مع هبوط سهم أملاك للتمويل العقاري الإسلامي 1.9 بالمئة بعد أن أعلنت عن 7.5 مليون درهم (مليوني دولار) ربحا صافيا للربع الأول من السنة انخفاضا من 122.1 مليون درهم قبل عام.
وانخفض مؤشر قطر 0.4 بالمئة لأسباب منها تراجع سهم صناعات قطر 0.5 بالمئة بعد انتعاشه لأربع جلسات متتالية.
ونزلت السوق العمانية 0.2 بالمئة بعد أن خفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني للسلطنة قائلة إن أسعار النفط المنخفضة تنال من الاحتياطيات الأجنبية للدولة.
واتسمت المعاملات بالضعف الشديد وتوقع المحللون أن تتأثر البنوك على نحو خاص بخفض التصنيف لأنه قد يعني ارتفاع تكاليف التمويل.
وانخفضت أسهم بنك مسقط وبنك صحار بشكل متواضع في المعاملات المبكرة اليوم بينما ارتفع سهم البنك الوطني العماني. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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