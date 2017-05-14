البورصات الخليجية تتراجع صباحا

دبي 14 مايو أيار (رويترز) - تراجعت معظم البورصات الخليجية في المعاملات المبكرة اليوم الأحد وفقد مؤشر دبي 0.5 بالمئة مع هبوط سهم أملاك للتمويل العقاري الإسلامي 1.9 بالمئة بعد أن أعلنت عن 7.5 مليون درهم (مليوني دولار) ربحا صافيا للربع الأول من السنة انخفاضا من 122.1 مليون درهم قبل عام.