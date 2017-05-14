مقدمة 1-حكومة دبي تعلن تدبير 3 مليارات دولار لتوسعة المطارات

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دبي 14 مايو أيار (رويترز) - قالت حكومة دبي اليوم الأحد إنها دبرت تمويلا طويل الأجل قيمته ثلاثة مليارات دولار لتوسعة مطاراتها.

التوسعة واحدة من ثلاثة مشروعات للبنية التحتية تتكلف مليارات الدولارات تخطط الإمارة لتمويلها من خلال القروض بجانب بناء موقع معرض إكسبو دبي 2020 وتوسعة مشروع مترو دبي.

وقالت الحكومة إن التمويل سيستخدم في توسعة وتطوير مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي وهو المطار الجديد للإمارة الذي أقيم على أطراف دبي. يشكل التمويل المرحلة الأولى من خطة تمويلية أوسع نطاقا ستحول مطار آل مكتوم الدولي ليصبح المطار الرئيسي لدبي ويخدم ما يصل إلى 146 مليون مسافر بحلول 2025.

تتضمن العملية التي قدم اتش.اس.بي.سي المشورة المالية فيها 1.63 مليار دولار قرضا تقليديا لأجل سبع سنوات وتسهيل إجارة بالدرهم قيمته 1.48 مليار دولار لأجل سبع سنوات أيضا.

يعمل 12 بنكا أجنبيا ومحليا كمرتبين ومديري دفاتر في العملية ومن بينهم بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الصين وسيتي بنك وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وبنك الصين الصناعي والتجاري وإنتيسا سان باولو وجيه.بي مورجان ونور بنك وستاندرد تشارترد.

تخطط دبي لأن يكون مطار آل مكتوم الدولي مطارها الرئيسي ومركزا رئيسيا لناقلتها طيران الإمارات اعتبارا من 2025.

وسيقوم بجمع التمويل كونسورتيوم من كيانات حكومية بدبي يضم دائرة المالية ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ومؤسسة مدينة دبي للطيران.

ووافق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سبتمبر أيلول 2014 على استثمار 32 مليار دولار في توسعة مطار الإمارة الجديد ليصبح قادرا على استيعاب ما يصل إلى 120 مليون مسافر سنويا بحلول 2022.