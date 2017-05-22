ارتفاع بورصتي دبي وقطر صباحا واستقرار أبوظبي

دبي 22 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت بورصتا دبي وقطر في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في حين استقر المؤشر العام لسوق أبوظبي دون تغير يذكر.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.5 بالمئة بدعم من مكاسب شركة الخليج للملاحة المتخصصة في شحن السلع الأولية التي قفز سهمها 4.9 بالمئة.