هبوط سهمي دي.إكس.بي وإعمار مولز بدبي وسط هدوء بالمنطقة

دبي 24 مايو أيار (رويترز) - سجلت أسهم الشركات المرتبطة بالسياحة في دبي أداء أضعف من السوق التي استقر مؤشرها في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء.

وخسر سهم دي.اكس.بي انترتيمنتس المتخصصة في تشغيل المتنزهات الترفيهية والمدرجة على مؤشر ام.اس.سي.آي 2.2 بالمئة إلى 0.789 درهم مسجلا أقل سعر له منذ يناير كانون الثاني 2015.

وتضررت أسهم الشركة كثيرا خلال الجلسات القليلة الماضية مع توقع المستثمرين تراجع الإقبال على الفنادق والمتنزهات الترفيهية بدبي مع قدوم رمضان وفي ظل الطقس الصيفي الحار.

وانخفض سهم مجموعة إعمار مولز 1.9 بالمئة بعدما قالت ذراع التجزئة لشركة إعمار العقارية إنها ستشتري 51 بالمئة في "نمشي" لتجارة الأزياء على الإنترنت من جلوبال فاشن جروب، وهي شركة ناشئة أسستها روكيت انترنت، مقابل 151 مليون دولار.

ورغم أن هذه الصفقة قد تدر إيرادات بديلة لإعمار مولز التي تعتمد على الأنشطة التقليدية ورواد مراكز التسوق، فربما يرى بعض المستثمرين أن الاستحواذ المزمع سيضر بأنشطتها الأساسية.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر سوق دبي.

وفي أبوظبي زاد المؤشر العام للسوق 0.2 بالمئة مدعوما بأكبر سهمين مدرجين عليه. وارتفع سهم اتصالات 0.9 بالمئة وبنك أبوظبي الأول 0.5 بالمئة.