أسواق الخليج تتأثر بتراجع النفط لكن سهم دانة غاز يرتفع

دبي 31 مايو أيار (رويترز) - تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء مع انخفاض خام برنت قرب 51.50 دولار للبرميل بما أثر سلبا على المعنويات لكن سهم دانة غاز في أبوظبي قفز وسط آمال بإجراء قانوني للحصول على مدفوعات من حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

وزاد مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 بالمئة حيث قفز سهم دانة غاز 5.1 بالمئة. وذكر مقال على الموقع الإلكتروني لبيرل بتروليوم أن الشركة تقدمت مع دانة ونفط الهلال الشريكتين إلى محكمة أمريكية في 12 مايو أيار من أجل "إقرار وإنفاذ" تعويض أمرت به محكمة لندن للتحكيم الدولي في دعوى مقامة على حكومة إقليم كردستان العراق.

وذكر المقال أن الوثائق ذات الصلة بحكم المحكمة الأمريكية كشفت عن أن بيرل تطالب بتعويضات إضافية بقمية 26.5 مليار دولار من خلال المرحلة الأخيرة للتحكيم المتوقع أن تبدأ في سبتمبر أيلول. وقالت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان إنها ستواصل المطالبة بحقوقها والدفاع عن موقفها.

واستقر مؤشر بورصة دبي دون تغير يذكر مع صعود 11 سهما وتراجع مثلها. وتفوقت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أدائها بشكل عام وارتفع سهم الاتحاد العقارية 1.5 بالمئة.

وزاد سهم داماك العقارية 0.7 بالمئة. وسيدرج السهم على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة يوم الخميس ومن المتوقع تدفق صناديق مرتبطة بالمؤشرات على السهم.

وفي الدوحة، واصل سهم إزدان، أكبر شركة عقارات مدرجة، خسائره ليهبط 8.1 بالمئة. ويهبط السهم منذ نهاية الأسبوع الماضي عندما أعطى المساهمون موافقة مبدئية على إلغاء إدراج الشركة.

وقالت بورصة قطر إنها أخرجت مجموعة إزدان من مكونات مؤشرها بعد إغلاق يوم الاثنين بسبب القرار غير أن الهبوط الحاد أضر بالمعنويات تجاه أسهم أخرى.

وانخفضت معظم الأسهم المدرجة على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة وهبط سهم مصرف الريان 1.3 بالمئة.