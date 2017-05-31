إزدان تضغط على بورصة قطر وسهم دانة غاز يقفز في أبوظبي ومصر ترتفع

من سيلين أسود

دبي 31 مايو أيار (رويترز) - ضغط هبوط حاد في أسهم إزدان القابضة للتطوير العقاري على بورصة قطر اليوم الأربعاء بينما دفعت مبيعات لجني الأرباح في أسهم قيادية سوق أبوظبي للهبوط لكن سهم دانة غاز قفز بفعل آمال في حصول شركة الطاقة على مدفوعات من حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق.

وهوى سهم إزدان، أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في قطر، 9.3 في المئة. ويتراجع السهم منذ نهاية الأسبوع الماضي حينما وافق المساهمون بشكل مبدئي على إلغاء إدراج الشركة في السوق. وقالت بورصة قطر إنها أخرجت مجموعة إزدان من مكونات مؤشرها بصورة مؤقتة بعد الاغلاق يوم الإثنين بسبب هذا القرار، لكن الهبوط الحاد أثر سلبا على المعنويات تجاه الأسهم الأخرى.

وقفز سهم دانة غاز 5.1 بالمئة وكان الأكثر تداولا في أبوظبي.

وذكر مقال على الموقع الإلكتروني لشركة بيرل بتروليوم إن الشركة تقدمت مع شريكتيها دانة ونفط الهلال بطلب إلى محكمة أمريكية في 12 مايو أيار من أجل "إقرار وإنفاذ" تعويض أمرت به محكمة لندن للتحكيم الدولي في دعوى مقامة على حكومة إقليم كردستان العراق. وقال المقال إن الوثائق ذات الصلة بحكم المحكمة الأمريكية كشف عن أن بيرل تطالب بتعويضات إضافية بقيمة 26.5 مليار دولار من خلال المرحلة الأخيرة للتحكيم المتوقع أن تبدأ في سبتمبر أيلول. وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان إنها ستواصل المطالبة بحقوقها والدفاع عن موقفها في جميع المحافل.

وأضرت مبيعات لجني الأرباح بأسهم قيادية في أبوظبي ودفع المؤشر العام للسوق إلى التراجع 1.7 بالمئة. وانخفض سهم بنك أبوظبي الأول 3.7 بالمئة مسجلا أكبر هبوط في يوم واحد منذ تشكيل المصرف من اندماج في الأول من أبريل نيسان.

وأغلق مؤشر سوق دبي شبه مستقر مع صعود 12 سهما وتراجع 19 سهما على قائمته. وسجلت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة أداء أفضل بشكل عام مجددا حيث قفز سهم الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) 6 بالمئة.

وارتفع سهم داماك العقارية 3.5 بالمئة. وسيدرج السهم في مؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة غدا الخميس ولذا فإنه سيشهد تدفقات من الصناديق الخاملة التي تتبع المؤشرات.