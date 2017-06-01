مصادر: مراس القابضة بدبي طرحت صكوكا بقيمة 400 مليون دولار

دبي أول يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن مراس القابضة في دبي، وهي شركة تطوير عقاري مملوكة للحكومة، أصدرت صكوكا بقيمة 400 مليون دولار الأسبوع الماضي وباعتها بشكل خاص لمجموعة مختارة من المستثمرين.

وقال أحد المصادر إن الصكوك التي يبلغ أجل استحقاقها خمس سنوات جرى تسعيرها عند 5.112 بالمئة في 26 مايو أيار وجرى تداولها عند نقطة إلى 1.5 نقطة فوق القيمة الاسمية اليوم الخميس.

ونسق بنك الإمارات دبي الوطني ونور بنك وستاندرد تشارترد الصفقة التي شارك في ترتيبها بنك دبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك وربة.

ولم يتسن الاتصال على الفور بمراس للتعقيب.

ومراس هي الشركة الأم لدي.إكس.بي انترتينمنتس المتخصصة في الترفيه والتي تمتلك أربعة متنزهات وحديقة مائية في دبي.

وجرى تأسيس كيان جديد سيدير مشروعات تطوير بمليارات الدولارات لصالح مراس القابضة ودبي القابضة حسبما قالت الأخيرة هذا الأسبوع.

ودبي القابضة هي وحدة الاستثمار التابعة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.