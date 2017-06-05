جي.إف.إتش البحرينية تؤجل مباحثات للاستحواذ على شعاع دبي

دبي 5 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مجموعة جي.إف.إتش المالية البحرينية في بيان للبورصة إنها اتفقت على تأجيل مباحثات للاستحواذ على شعاع كابيتال "نتيجة عدم اتفاق الطرفين على الأساسيات المتعلقة بصفقة الاستحواذ و عدم الحصول على الموافقات الرقابية الأولية حتى الآن".

وأضافت "استراتيجية المجموعة للاستحواذ على مؤسسات مالية ما زالت قائمة، وهي مستمرة في البحث عن الفرص ذات العمق الاستراتيجي الذي يحقق طموح المجموعة ومساهميها ويضمن تنوع مصادر الدخل وتحقيق التوسع".

وكانت جي.إف.إتش قالت في مارس آذار إنها تجري مباحثات مع عدة مؤسسات مالية ومن بينها شعاع كابيتال بشأن عمليات محتملة للدمج والاستحواذ على حصص أغلبية.