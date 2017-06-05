حقائق-أثر الشقاق القطري الخليجي على المعاملات التجارية

5 يونيو حزيران (رويترز) - قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها مع قطر اليوم الاثنين متهمة إياها بدعم الإرهاب في شقاق غير مسبوق بين أهم أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

فيما يلي بعض المعاملات التجارية التي تأثرت أو قد تتأثر بالأزمة..

* قالت السعودية والإمارات والبحرين إنها ستقطع خطوط النقل الجوي والبحري والبري مع قطر في حين قالت مصر إنها ستغلق مجالها الجوي وموانئها البحرية أمام جميع أشكال حركة النقل القطري. ألغيت مئات الرحلات الأسبوعية لشركات طيران مثل الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والخطوط الجوية العربية السعودية.

* قالت مصادر مصرفية إن بعض البنوك المصرية أوقفت بعض المعاملات مع نظيرتها القطرية. وقال مصرفيون في السعودية والإمارات إن الوضع طبيعي وإنهم لم يتلقوا أي توجيهات من البنوك المركزية بشأن العلاقات.

* كان بنك قطر الوطني ينوي التقدم بطلب للحصول على رخصة بنك استثمار لوحدته السعودية. وفتح البنك في الفترة الأخيرة فرعا في الرياض. وقال مصدر مطلع إن النشاط يمضي كالمعتاد في فروع البنك بالسعودية ومصر.