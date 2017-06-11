تراجع أسهم بنوك قطر بعد تحذير إماراتي وسهم إعمار دبي يصعد

دبي 11 يونيو حزيران (رويترز) - انخفضت أسهم البنوك القطرية في المعاملات المبكرة اليوم الأحد بعدما أصدر مصرف الإمارات المركزي أمرا للبنوك الإماراتية بتوخي الحذر في أي حسابات لها بستة بنوك مقرها الدوحة.

وفي دبي، ارتفع سهم إعمار، أكبر شركة عقارية مدرجة في الإمارة، 0.9 بالمئة مع استمرار ردود الأفعال الإيجابية من المستثمرين على خطة لتوزيع حصيلة إدراج وحدتها العقارية المحلية على المساهمين.

وطالبت الإمارات البنوك المحلية بتطبيق "أقصى درجات الحذر" في التعامل مع المؤسسات القطرية وأصدرت أمرا للبنوك بوقف التعامل مع 59 فردا و12 كيانا تربطهم صلات قانونية بقطر وسط أزمة دبلوماسية.

وخمسة من البنوك الستة التي مقرها الدوحة مدرجة في البورصة وهي بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك الدوحة. وهبطت أسهمها جميعا اليوم وكان سهم بنك قطر الوطني الأكثر تراجعا بانخفاضه واحدا بالمئة.

ووفقا لتقديرات بنك سيكو البحريني فإن لدى البنوك القطرية تمويلا بقيمة 60 مليار ريال (16.5 مليار دولار) على هيئة ودائع عملاء وودائع بين البنوك من بقية دول الخليج وتشكل البنوك أكثر من نصف قيمة البورصة القطرية.

وانخفض سهم بنك بروة 4.9 بالمئة وتراجع مؤشر البورصة القطرية 1.3 بالمئة صباح اليوم. وفي الأسبوع الماضي خسر مؤشر البورصة 7.1 بالمئة.

وفي أبوظبي دعم القطاع المصرفي مؤشر البورصة الذي صعد 0.5 بالمئة. وزاد سهم بنك أبوظبي الأول، ثاني أكبر بنوك المنطقة من حيث قيمة الأصول، 0.9 بالمئة.