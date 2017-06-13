دانة غاز الإماراتية ستقترح إعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار

دبي 13 يونيو حزيران (رويترز) - قالت دانة غاز في أبوظبي اليوم الثلاثاء إنها ستقترح إعادة هيكلة صكوكها القائمة البالغة قيمتها 700 مليون دولار خلال محادثة هاتفية مع لجنة حاملي الصكوك من المقرر أن تجرى في وقت لاحق من اليوم.

وقالت الشركة في بيان "بناءً على التطور المستمر الذي طرأ على أدوات التمويل الإسلامية نتيجة المراجعات التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية، تلقت الشركة مؤخرا نصيحة قانونية تفيد بأن صكوك المضاربة بصيغتها الحالية لا تتوافق مع أحكام الشريعة، وتخالف أحكام قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

"ونتيجة لذلك، فإن إعادة هيكلة الصكوك الحالية أمر ضروري لضمان توافقها مع القوانين المرعية ذات الصلة لما فيه مصلحة جميع الأطراف".

وقالت دانة إنها تقترح استبدال الصكوك "بأداة جديدة قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع أحكام الشريعة، وأن تكون مدة استحقاقها 4 سنوات وتمنح حقوقاً بتوزيعات أرباح بنسبة تقل عن نصف نسبة الأرباح الحالية من دون خيار التحويل" إلى أسهم.