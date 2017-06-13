تباين أسواق الخليج في التعاملات المبكرة وسهم قطر الوطني يتراجع

دبي 13 يونيو حزيران (رويترز) - سجلت أسواق الأسهم الخليجية تباينا محدودا في الأداء خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء على الرغم من أن سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في المنطقة، هبط أكثر من واحد بالمئة ليقود المؤشر القطري نحو الانخفاض.

ونزل سهم بنك قطر الوطني 1.1 بالمئة بعد مرور ساعة على بداية التعاملات. وشأنه شأن البنوك القطرية الأخرى، تضرر سهم البنك جراء مخاوف من أن الحظر الذي تفرضه دول عربية على الدوحة قد يحد من إمكانية الحصول على التمويل الأجنبي.

غير أن أسهم بنوك قطرية أخرى مثل مصرف الريان ارتفعت صباح اليوم ولم يتراجع مؤشر سوق الأسهم سوى 0.2 بالمئة.

وتعافى سهم شركة الخليج للمخازن المتخصصة في الخدمات اللوجستية مرتفعا 8.4 بالمئة إلى 49.50 ريال ليعاود الاقتراب كثيرا من المستوى الذي كان عليه قبل فرض العقوبات على قطر بعد أن هوى في أعقابها.

وعلى الرغم من تعطل التجارة القطرية فقد حافظت الدوحة على استمرار تدفق الشحنات من خلال تغيير مسارات الشحن على سبيل المثال لتصبح عبر سلطنة عمان بدلا من الإمارات العربية المتحدة.