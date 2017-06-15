تراجع بورصات الإمارات وقطر في المعاملات المبكرة

دبي 15 يونيو حزيران (رويترز) - تراجعت بورصات دبي وأبوظبي وقطر في المعاملات المبكرة اليوم الخميس مع انخفاض أسعار النفط بينما لم تتأثر أسهم البنوك كثيرا برفع أسعار الفائدة في المنطقة عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة مساء أمس.

وفي بورصة أبوظبي شكلت أسهم البنوك المتوسطة الحجم أكبر ضغط على المؤشر رغم قرار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الفائدة حيث نزل سهم مصرف الشارقة الإسلامي 2.7 بالمئة وانخفض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.8 بالمئة.

ونزل المؤشر العام لبورصة أبوظبي 0.3 بالمئة.

وفي دبي نزل سهم بنك دبي الإسلامي 0.5 بالمئة بينما تراجع سهم إعمار العقارية 0.6 بالمئة إلى 7.85 درهم بعد عمليات جني أرباح أعقبت موجة صعود في الشهر الجاري نتجت عن خطة الشركة لفصل وحدة العقارات المحلية.

ونزل مؤشر بورصة دبي 0.3 بالمئة.

وتفاوت أداء أسهم البنوك في قطر التي تضررت من عقوبات فرضتها أربع دول عربية على الدوحة الأسبوع الماضي. وصعد سهم مصرف الريان 0.4 بالمئة لكن سهم بنك قطر الإسلامي نزل 1.2 بالمئة.

وانخفض مؤشر البورصة القطرية 0.1 بالمئة.