محكمة إنجليزية تمنع حملة صكوك دانة غاز من أي إجراء ضد الشركة

دبي 18 يونيو حزيران (رويترز) - قالت دانة غاز اليوم الأحد إنها حصلت على أمر من المحكمة العليا الإنجليزية في لندن يمنع حملة صكوكها البالغة قيمتها 700 مليون دولار من أخذ أي إجراء ضد الشركة فيما يتعلق بتلك السندات الإسلامية.

كانت الشركة حصلت على أوامر مماثلة الأسبوع الماضي من محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية في الإمارات العربية المتحدة ومن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جزر العذراء البريطانية.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت شركة الطاقة المدرجة في أبوظبي أن صكوكها القائمة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم لا يمكن إنفاذها في الإمارات.

وقالت الشركة إنها ستوقف لهذا السبب مدفوعات قسائم الصكوك واقترحت على دائنهيا مبادلتها مقابل سندات إسلامية جديدة ذات توزيعات أرباح أقل.