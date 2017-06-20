Sat 24 Jun 2017 | 5:15 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مؤشر دبي يصعد وبورصة قطر تتراجع في التعاملات الصباحية

Tue Jun 20, 2017 8:06am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 20 يونيو حزيران (رويترز) - حققت سوق دبي مكاسب في التعاملات الصباحية مع صعود سهم شركة تبريد بينما سجلت البورصة القطرية خسائر مع هبوط أسهم في القطاع المصرفي.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.2 بالمئة حيث قفز سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) الأكثر تداولا 7.1 بالمئة.

وكان السهم ارتفع بالحد الأقصى اليومي البالغ 15 بالمئة أمس الاثنين عندما قالت إنجي الفرنسية إنها اتفقت على شراء 40 بالمئة من تبريد مقابل 2.8 مليار درهم (763 مليون دولار) من مبادلة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.3 بالمئة حيث انخفض سهم بنك الدوحة 2.4 بالمئة بينما نزل سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 2.2 بالمئة.

وتتراجع أسهم البنوك القطرية بفعل مخاوف بشأن زيادة تكلفة التمويل بعدما فرضت دول خليجية أخرى عقوبات على قطر في وقت سابق هذا الشهر واتهمت الدوحة بدعم "الإرهاب". (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 
 