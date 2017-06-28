جي.إف.إتش يدفع أسهم دبي للارتفاع قليلا وسط تعاملات هادئة بالمنطقة

دبي 28 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفع مؤشر سوق دبي قليلا في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بدعم من أسهم يتداولها عادة مضاربو الأمد القصير بينما اتسمت التداولات في بقية أنحاء المنطقة بالهدوء مع استمرار إغلاق بعض الأسواق الخليجية بمناسبة عطلة عيد الفطر.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة مع صعود سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية، أكثر الأسهم تداولا، 4.6 في المئة بفضل أنباء عن أن المجموعة اتفقت على التخارج من أحد الأصول المدرجة في محفظتها العقارية بما يقارب 55 مليون دولار. وقالت المجموعة إن قيمة الأصول المسجلة في سجلات المجموعة تعادل 20 مليون دولار.

وارتفع سهم دريك آند سكل للبناء 1.1 في المئة لكن سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) هبط 4.1 في المئة.

وفي أبوظبي، أثرت أسهم قطاع البنوك سلبا على المؤشر العام الذي انخفض 0.2 في المئة بعد 50 دقيقة من بدء التداولات. وهبط سهم بنك أبوظبي الأول 0.5 في المئة وسهم بنك أبوظبي التجاري واحدا في المئة.