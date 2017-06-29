بنوك الإمارات تتراجع صباحا وتخالف الاتجاه العالمي وسهم إعمار يدعم دبي

دبي 29 يونيو حزيران (رويترز) - تراجعت أسهم البنوك في الإمارات العربية المتحدة بوجه عام في التعاملات المبكرة اليوم الخميس رغم أداء قوي سجلته نظيرتها العالمية، لكن سهم إعمار العقارية ساعد بورصة دبي على الارتفاع قليلا.

ووجدت أسهم البنوك الليلة الماضية دعما في احتمال قيام بنوك مركزية في أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة بما فيها البريطاني والكندي وهو ما ساعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي على تسجيل أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية في نحو عامين أمس الأربعاء.

وارتفعت أسهم البنوك أيضا في آسيا اليوم.

لكن في أبوظبي، كان سهم مصرف أبوظبي الإسلامي هو الوحيد بين البنوك الذي ارتفع مسجلا زيادة نسبتها 0.3 في المئة. وتصدر بنك الاتحاد الوطني الأسهم الهابطة لينخفض 3.6 في المئة.

وتراجع المؤشر العام لبورصة أبوظبي 0.1 في المئة.

وفي دبي، تصدرت شركة الاستثمار شعاع كابيتال الأسهم المرتفعة ليصعد سهمها 2.7 بالمئة، في حين ربح سهم إعمار العقارية كبرى شركات التطوير العقاري المدرجة 0.4 في المئة. وارتفع مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة مع صعود 13 سهما وانخفاض ستة أسهم فقط.