ملخص-أسهم جي.إف.إتش المالية بدبي ترتفع بفضل أنباء على إعادة شراء أسهم

4 يوليو تموز (رويترز) -

* أسهم مجموعة جي.إف.إتش المالية البحرينية المدرجة بدبي ترتفع 3.6 في المئة إلى 2.28 درهم للسهم بعد أن قفزت 6.3 بالمئة أمس الاثنين لتتصدر الأسهم الأكثر تداولا بالسوق.

* الشركة قالت اليوم الثلاثاء إنها حصلت على موافقة من بنك البحرين المركزي لإعادة شراء ما يصل إلى خمسة في المئة من الأسهم الصادرة للمجموعة.

* السهم يواجه مستوى مقاومة فنية عند ذروة يونيو حزيران البالغة 2.40 درهم.