دائنون يسعون لإلغاء أمر قضائي يتعلق بصكوك دانة غاز في محكمة بريطانية

دبي 5 يوليو تموز (رويترز) - توجه مالكو صكوك أصدرتها شركة دانة غاز المدرجة في أبوظبي إلى المحكمة العليا في لندن لإلغاء أمر قضائي يمنعهم من إجبار الشركة على سداد الصكوك البالغة قيمتها 700 مليون دولار.

ويقول محللون إن القضية قد تكون لها تداعيات على قطاع التمويل الإسلامي إذ من المحتمل أن يقوض أي قرار ضد الدائنين الثقة في السندات الإسلامية.

وتقول دانة غاز إن صكوكها لم تعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسبب تغييرات في أدوات التمويل الإسلامي وكيفية تفسيرها وإنها باتت تخالف أحكام القانون في الإمارات العربية المتحدة.

وتقول الشركة إنها لهذا أوقفت مدفوعات الصكوك الصادرة بنظام المضاربة وتعرض على الدائنين استبدالها بسندات إسلامية جديدة ذات توزيعات أرباح أقل.

وفي منتصف يونيو حزيران، قالت دانة غاز إنها حصلت على أمر قضائي مؤقت من المحكمة العليا في لندن يمنع حاملي الصكوك، التي تستحق في أكتوبر تشرين الأول، من إنفاذ دعاوي بحق الشركة فيما يتعلق بالسندات.

وأبلغ دويتشه بنك، الذي يمثل حاملي الصكوك، المحكمة العليا أمس الثلاثاء أن الأمر القضائي يجب إلغاؤه بحسب وثائق قانونية جرى تقديمها للمحكمة واطلعت عليها رويترز.

وتظهر الوثائق أن دويتشه بنك أبلغ المحكمة أن قضية دانة غاز "غير ذات جدوى كمسألة قانونية" قائلا إن الدفع بعدم قانونية الصكوك يعد "حالة تعثر" بما يسمح لحاملي الصكوك بطلب السداد.

وقال دويتشه بنك إن أفعال دانة "بعثت صدمات في أنحاء سوق السندات الإسلامية" لأنها قد تقوض الثقة في إصدارات صكوك أخرى.