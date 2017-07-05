مقدمة 1-محكمة لندن تعقد جلسة بشأن صكوك دانة غاز في سبتمبر

(لإضافة أمر أصدره القاضي)

دبي/لندن 5 يوليو تموز (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن المحكمة العليا في لندن تعتزم عقد جلسة استماع كاملة في سبتمبر أيلول بشأن مساعي شركة دانة غاز المسجلة في بورصة أبوظبي لإعادة هيكلة صكوك لها بقيمة 700 مليون دولار.

وتحدثت المصادر بعد أن استمع قاض بالمحكمة العليا إلى الحجج القانونية من دانة غاز ودويتشه بنك الذي يمثل المستثمرين في تلك الصكوك.

وأعلنت دانة غاز الشهر الماضي أن الصكوك لاغية قائلة إنها لم تعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسبب تغييرات في أدوات التمويل الإسلامي وكيفية تفسيرها وإنها لذلك أصبحت تخالف أحكام القانون في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة إنها أوقفت مدفوعات الصكوك الصادرة بنظام المضاربة واقترحت على الدائنين استبدالها بسندات إسلامية جديدة ذات توزيعات أرباح أقل.

وذكرت المصادر أن القاضي أيد أمرا مؤقتا للمحكمة العليا يمنع حاملي الصكوك، التي تستحق في أكتوبر تشرين الأول، من إنفاذ دعاوي بحق الشركة.

لكنه فرض قيودا على مبيعات الأصول لدانة غاز وقدرتها على جمع المزيد من الديون أو دفع توزيعات أرباح. وقالت المصادر إن القاضي أمر أيضا دانة غاز بإلغاء أمرا قضائيا في محكمة في إمارة الشارقة والسعي لوقف الاجراءات هناك.

وحصلت دانة على ذلك الأمر، الذي يوقف المطالبات بمدفوعات عن صكوكها، الشهر الماضي عندما تقدمت بطلب إلى محكمة الشارقة لإعلان الصكوك غير قانونية وغير قابلة للتنفيذ.

وأقلقت القضية صناعة التمويل الإسلامي لأنها أثارت احتمال أن شركات أخرى لها صكوك قد تبرر عدم الوفاء بالالتزامات بالزعم بأن معايير مالية تستند إلى الشريعة الإسلامية تغيرت بعد إصدار الدين.