أسهم البنوك تدعم بورصة قطر ودبي تصعد

دبي 12 يوليو تموز (رويترز) - سجلت بورصة دبي ارتفاعا في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء بدعم من القطاع العقاري في الوقت الذي صعدت في السوق القطرية بدعم من الأسهم القيادية مثل سهم بنك قطر الوطني.

وارتفع مؤشر قطر 1.2 في المئة مع صعود تسعة من الأسهم العشرة الأعلى قيمة في البورصة وزاد سهم بنك قطر الوطني 1.2 في المئة ومصرف الريان 2.5 في المئة.

وأعلن بنك قطر الوطني زيادة صافي ربح الربع الثاني بنحو 3.6 في المئة مدعوما بانخفاض مخصصات الديون الرديئة وخفض تكلفة العمالة، وهي زيادة فاقت توقعات المحللين.

وفي دبي دفعت أسهم شركات التطوير العقاري السوق للصعود 0.4 بالمئة وزاد سهم أكبرها، وهي إعمار العقارية، 0.8 في المئة.

ولم يسجل مؤشر أبوظبي تغيرا يذكر في حين نزل سهم دانة غاز الأكثر تداولا صباح اليوم 1.5 في المئة.