ضبط تمثال لكاهن فرعوني عمره 33 قرنا

القاهرة 11 مايو ايار (رويترز) - أعلن مسؤول بوزارة الدولة لشؤون الآثار بمصر أثرية تمثال من الجرانيت الوردي ضبطته الشرطة المصرية في وقت سابق وأثبتت لجنة علمية أنه أثري ويرجع لعصر الرعامسة قبل نحو 33 قرنا.

والتمثال الذي يبلغ ارتفاعه 56 سنتيمترا وعرضه 28 سنتيمترا يجسد أحد الكهنة جالسا القرفضاء وأمامه -في الكتلة الجرانيتية نفسها- ثلاثة تماثيل تجسد الإلهة إيزيس والإله أوزير وأحد الكهنة وحفرت في التمثال نقوش ونصوص باللغة المصرية القديمة.

وقال يوسف حامد خليفة المدير العام لإدارة المضبوطات الأثرية اليوم الأربعاء في بيان "أوصت اللجنة بنقل التمثال الذي حرزته النيابة العامة والشرطة إلى المخزن المتحفي بمنطقة آثار مصرية كحرز على ذمة القضية" ولكنه لم يشر إلى المتحف أو المنطقة التي سرق منها التمثال.