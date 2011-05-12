صندوق النقد يقول مصر طلبت مساعدة مالية حتى منتصف 2012
واشنطن 12 مايو ايار (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس ان مصر طلبت مساعدة مالية لسد فجوة تمويل مضيفة انها سوف تحتاج إلى ما بين عشرة مليارات دولار و12 مليارا من الآن وحتى منتصف عام 2012.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق كارولين اتكينسون "انهم فاتحوا شركاء من الجهات الثنائية والمتعددة الأطراف ومن بينهم صندوق النقد الدولي لتقديم دعم مالي لبرنامجهم المعد محليا."
واضافت قولها ان فريقا من الصندوق سيزور القاهرة قريبا لبدء مناقشات بشأن اي ترتيب إقراضي. م ل (قتص)
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