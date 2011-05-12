صندوق النقد يقول مصر طلبت مساعدة مالية حتى منتصف 2012

واشنطن 12 مايو ايار (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس ان مصر طلبت مساعدة مالية لسد فجوة تمويل مضيفة انها سوف تحتاج إلى ما بين عشرة مليارات دولار و12 مليارا من الآن وحتى منتصف عام 2012.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق كارولين اتكينسون "انهم فاتحوا شركاء من الجهات الثنائية والمتعددة الأطراف ومن بينهم صندوق النقد الدولي لتقديم دعم مالي لبرنامجهم المعد محليا."

واضافت قولها ان فريقا من الصندوق سيزور القاهرة قريبا لبدء مناقشات بشأن اي ترتيب إقراضي.

وقالت المتحدثة "حجم المساعدة المقدمة من الصندوق ومجالها سيتحدد خلال المناقشات."

ومضت اتكينسون تقول ان القاهرة قدمت الآن طلبا رسميا الى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة في التغلب على آثار الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك.