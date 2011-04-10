مصر تبيع أذون خزانة بخمسة مليارات جنيه

القاهرة 10 ابريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع أذون خزانة محلية بقيمة خمسة مليارات جنيه مصري (838 مليون دولار) اليوم الأحد وهو المبلغ الذي كان يريده.

وباع البنك أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 1.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 11.079 بالمئة انخفاضا من 11.103 بالمئة في مزاد الأسبوع الماضي.

كما باع البنك أذون خزانة لأجل 266 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه حيث بلغ متوسط العائد 12.228 بالمئة ارتفاعا من 12.196 بالمئة في المزاد السابق يوم 29 مارس آذار.

(الدولار يساوي 5.9654 جنيه مصري)