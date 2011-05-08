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أوراسكوم للاسكان تتفاوض على مشروعات في رومانيا وتركيا

Sun May 8, 2011 5:15pm GMT
 
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القاهرة 8 مايو ايار (رويترز) - قال عمر الهيتمي العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاسكان التعاوني اليوم الأحد إن الشركة تتفاوض على أراض لانشاء مشروعات اسكان اقتصادي في كل من رومانيا وتركيا.

وقال الهيتمي في مؤتمر "الشركة تتفاوض على 4.5 مليون متر (مربع) في رومانيا و4 ملايين متر (مربع) في تركيا لاقامة مشروعات اسكان اقتصادي."

ويفيد الموقع الالكتروني لشركة التطوير العقاري المصرية أنها متخصصة في تحويل الاراضي الصحراوية إلى مشروعات سكنية متكاملة.

وأوضح الهيتمي أن مشروع هرم سيتي الذي تبنيه الشركة في مصر يقام على مساحة 8.4 مليون متر مربع ويهدف لانشاء 50 إلى 70 ألف وحدة سكنية.

أ ب - م ح - أأ (قتص)
 