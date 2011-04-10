وكالة: مصر توافق على هبوط طيران الجزيرة الكويتية في مطار القاهرة

الكويت 10 ابريل نيسان (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن سلطة الطيران المدني المصرية وافقت على طلب قدمته شركة طيران الجزيرة الكويتية للهبوط بمطار القاهرة الدولي وتنظيم رحلات بين الكويت والقاهرة.

وتسعى الشركة التي تنظم رحلات إلى مدن مصرية كثيرة منها الإسكندرية وشرم الشيخ وأسيوط والأقصر منذ سنوات للحصول على موافقة السلطات المصرية على تنظيم رحلات لمطار القاهرة إلا أن محاولاتها السابقة كانت تبوء دائما بالفشل.

وقالت كونا في تقرير بثته أمس إن هذه الخطوة جاءت بعد أن تعهدت الشركة "بتغيير أسلوب عملها من شركة منخفضة التكاليف إلى شركة تجارية تلتزم بالسياسات المصرية المطبقة بالشركات العالمية."

ونقلت كونا عن رئيس سلطة الطيران المدني في مصر سامح الحفني قوله إنه تم التأكد من تطبيق الشركة الكويتية لكافة المعايير والشروط للسماح بهبوطها بمطار القاهرة.

وأوضح أن هذه الشروط تتضمن الالتزام بالسياسة السعرية المتبعة في شركات الطيران العالمية وتقسيم الطائرة إلى درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية اضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى من بينها وجود أنظمة حجز.

وأضاف الحفني أن شركة طيران الجزيرة تعد أول شركة طيران خاصة منخفضة التكاليف تغير أسلوب عملها من شركة منخفضة التكاليف إلى شركة تجارية منتظمة لتطلب تنظيم رحلات مباشرة إلى القاهرة.

وأشار إلى أن شروط الطيران المدني في مصر تتضمن عدم السماح بهبوط طائرات تابعة لشركات طيران منخفضة التكاليف بمطار القاهرة لعدم التأثير على شركة مصر للطيران نظرا للفارق الكبير في أسعار تذاكر السفر.

وقال التقرير إن وفد غرفة التجارة والصناعة الكويتي الذي زار القاهرة منذ أيام برئاسة رئيس مجلس ادارة الغرفة علي الغانم طلب خلال لقائه رئيس الوزراء المصري عصام شرف الموافقة على السماح لشركة طيران الجزيرة بتنظيم رحلات مباشرة بين الكويت والقاهرة.