المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتحول للارتفاع
1025 جمت - عوض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية .EGX30 خسائره المبكرة ليرتفع نحو اثنين بالمئة بعد تعافي بعض الأسهم القيادية من هبوط بنسب وصلت إلى عشرة بالمئة.
وزاد المؤشر 1.8 بالمئة إلى 5516 نقطة بعدما هبط 1.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
واستردت أسهم البنك التجاري الدولي COMI.CA وأوراسكوم تليكوم ORTE.CA خسائرها التي بلغت عشرة بالمئة في وقت سابق لترتفع 2.1 و0.5 بالمئة على الترتيب.
وقلص سهم حديد عز (ESRS.CA: اقتباس) خسائره إلى 6.3 بالمئة من 9.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
وواصل سهم بالم هيلز (PHDC.CA: اقتباس) الهبوط ليفقد نحو عشرة بالمئة ويصل إلى 2.62 جنيه.
وتراجع سهم طلعت مصطفى 3.5 بالمئة بعدما قفز 8.9 بالمئة في مستهل التداول.
وهبط سهم عز الدخيلة 9.5% صباحا بعد استئناف التداول عليه.
كانت إدارة البورصة المصرية أعلنت اليوم أنها قررت عودة التداول على سهم العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية "عز الدخيلة" بعد أن قالت الشركة إن قرارات منع التصرف التي صدرت ضد مسؤولين فيها صدرت بصفة احترازية ولا تشمل كافة التصرفات المتعلقة بسلطات الأشخاص.
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