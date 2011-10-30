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قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 17 ديسمبر

Sun Oct 30, 2011 6:30am GMT
 
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فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 17 ديسمبر كانون الأول:

الاثنين 31 أكتوبر:

القاهرة - شركة الالومنيوم العربية توزع خمسة جنيهات للسهم عن السنة المالية 2010-2011.

الاربعاء 2 نوفمبر:

القاهرة - شركة الشرقية للدخان(ايسترن كومباني) توزع ستة جنيهات للسهم عن السنة المالية 2010-2011.

القاهرة - شركة مصر للألومنيوم توزع ثلاثة جنيهات للسهم عن السنة المالية 2010-2011.

الخميس 3 نوفمبر:

القاهرة - شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا توزع خمسة جنيهات للسهم عن السنة المالية 2010- 2011.

الخميس 10 نوفمبر:   يتبع
 