قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 17 ديسمبر
فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 17 ديسمبر كانون الأول:
الاثنين 31 أكتوبر:
القاهرة - شركة الالومنيوم العربية توزع خمسة جنيهات للسهم عن السنة المالية 2010-2011.
الاربعاء 2 نوفمبر:
القاهرة - شركة الشرقية للدخان(ايسترن كومباني) توزع ستة جنيهات للسهم عن السنة المالية 2010-2011.
القاهرة - شركة مصر للألومنيوم توزع ثلاثة جنيهات للسهم عن السنة المالية 2010-2011.
الخميس 3 نوفمبر:
القاهرة - شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا توزع خمسة جنيهات للسهم عن السنة المالية 2010- 2011.
الخميس 10 نوفمبر: يتبع