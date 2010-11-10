دانة غاز تربح 8.9 مليون دولار في الربع/3 مع هبوط التكاليف

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من آمنة بكر

دبي 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز)- عادت شركة دانة غاز الإماراتية إلى الربحية في الربع الثالث من العام بفضل انخفاض التكاليف وزيادة الإنتاج لكن النتائج جاءت أدنى من توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء إنها سجلت ربحا صافيا قدره 33 مليون درهم (8.98 مليون دولار) في الربع الثالث نتيجة إطفاء تكاليف حفر الآبار غير المنتجة.

وفي نفس الفترة من العام الماضي تكبدت دانة خسارة قدرها 79 مليون درهم.

ووفقا لاستطلاع لرويترز توقع أربعة محللين في المتوسط أن تسجل دانة ربحا صافيا قدره 40.35 مليون درهم في الربع الثالث. وارتفع سهم الشركة 0.77 بالمئة اليوم.

وقالت دانة إن تكاليف الاستكشاف في الربع الثالث من هذا العام 15 مليون درهم مقارنة مع 110 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأبلغ أحمد العربيد الرئيس التنفيذي لدانة رويترز "هذا العام من بين ثماني آبار في مصر وجدنا ستا منتجة واثنتين خاويتين وهو ما يزيد عن متوسط معدل الاسكتشاف."