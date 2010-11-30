تراجع صافي الربح المجمع لهيرميس المصرية في الربع الثالث

القاهرة 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلن بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية-هيرميس اليوم الثلاثاء تحقيق 88.1 مليون جنيه مصري (15.23 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثالث من العام مقارنة مع 150.7 مليون جنيه قبل عام من ذلك.

وقال البنك إن هذه هي النتائج المجمعة الأولى منذ استكمل استحواذه على حصة مسيطرة في بنك الاعتماد اللبناني.

وأضاف أن صافي الربح المجمع للأشهر التسعة الأولى من 2010 بلغ 668.4 مليون جنيه مقابل 467.2 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

(الدولار يساوي 5.786 جنيه مصري)