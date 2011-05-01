قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 29 مايو

فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 29 مايو ايار 2011:

الأحد أول مايو:

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك الوطني المصري لمناقشة نتائج أعمال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2010.