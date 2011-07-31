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قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 6 أكتوبر

Sun Jul 31, 2011 7:50am GMT
 
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فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى السادس من أكتوبر تشرين الأول:

الأربعاء 3 أغسطس:

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية لمناقشة زيادة رأسمال الشركة.

الخميس 4 أغسطس :

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي لتعديل بعض المواد بالنظام الاساسي للشركة.

السبت 13 أغسطس:

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للسكر للنظر في توزيعات مجانية عن أرباح 2010.

الخميس 25 أغسطس :

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجواء للصناعات الغذائية لمناقشة نتائج أعمال الشركة في الفترة المنتهية 31 ديسمبر كانون الأول 2010.   يتبع
 