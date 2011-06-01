ربح فيمبكلوم يقفز 55 بالمئة في الربع الأول متجاوزا التوقعات

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موسكو أول يونيو حزيران (رويترز) - أعلنت مجموعة فيمبلكوم ثالث أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في روسيا اليوم الأربعاء عن قفزة تجاوزت التوقعات نسبتها 55 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام وقالت إنها مازالت تركز على استعادة حصتها بالسوق الروسية.

وفقدت فيمبلكوم العام الماضي مركزها كثاني أكبر مزود للاتصالات اللاسلكية في روسيا لصالح ميجافون ويقول محللون إن استعادة هذه المرتبة ينبغي أن تكون على قمة أولويات الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي الكسندر ايزوسيموف للصحفيين "روسيا مازالت تحديا. مازلنا نبحث عن نموذج يتيح لنا تحقيق التوازن بين نمو الهوامش وعودة الاستثمارات."

وقال ايزوسيموف الشهر الماضي إنه سيترك منصبه لرئيس مجلس الادارة جو لوندر بعدما قاد صفقة شراء الشركة أصولا خارجية في قطاع الاتصالات مملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس مقابل أكثر من ستة مليارات دولار.

وقالت الشركة إن صافي ربح المجموعة صعد إلى 589.7 مليون دولار في الربع الأول مقارنة مع 381.5 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2010 وهو ما تجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ 413 مليون دولار في مسح أجرته رويترز.

وزادت الأرباح على خلفية نمو الايرادات 23 بالمئة إلى 2.74 مليار دولار مدفوعة بالاندماج مع كييف ستار الاوكرانية اعتبارا من الربع الثاني من 2010 الى جانب نمو قاعدة المشتركين.

كان المحللون توقعوا أن تبلغ الايرادات 2.766 مليار دولار.

وقالت فيمبلكوم إن إيراداتها بما في ذلك مساهمة الأصول الجديدة بلغت 5.5 مليار دولار على أساس أولي. واستكملت الشركة الروسية في ابريل نيسان صفقة شراء ويند تليكوم التي تشمل حصة مسيطرة في أوراسكوم تليكوم بالاضافة إلى ويند الايطالية بالكامل.