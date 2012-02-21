مقابلة-دراجون أويل تبحث عن صفقات في السوق

من سارة يونج

لندن 21 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل النفطية التي تتركز أنشطتها في تركمانستان إن الشركة تواصل البحث عن فرص جديدة في السوق في إطار سعيها لإنفاق جزء من سيولتها المالية البالغة 1.5 مليار دولار.

ويريد عبد الجليل الخليفة تحويل دراجون أويل التي اكتسبت شهرتها من تطوير حقل نفط في بحر قزوين إلى شركة معروفة أيضا في مجال التنقيب وبأصول إنتاجية في أنحاء العالم.

وقال الخليفة في مقابلة مع رويترز اليوم الثلاثاء "نسعى لتوجيه رسالة إلى السوق مفادها أن ما حققناه في التطوير نستطيع تحقيقه أيضا في التنقيب."

وقالت الشركة العام الماضي إنها تعتزم التوسع فيما وراء قاعدتها في تركمانستان وقد فازت برخصة تنقيب في تونس في أكتوبر تشرين الثاني لكنها لم تبرم حتى الآن صفقة كبيرة.

غير أن ذلك قد يتغير بعدما قالت يوم الجمعة إنها تدرس الاستحواذ على بوليفين للتنقيب المدرجة في بورصة لندن والتي لها أصول في الكاميرون.

وأشار الخليفة إلى مصر وقازاخستان من بين الدول ذات الفرص الوفيرة المتاحة لكنه قال إن ماكس بتروليوم وهي شركة تنقيب صغيرة في قازاخستان ثارت حولها شائعات في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بأنها هدف للاستحواذ ليست ضمن اهتمامات دراجون أويل.

ولم يحدد رقما معينا يمكن أن تنفقه شركته في صفقة وقال إن هناك صفقات بنحو 200 مليون دولار وصفقات أخرى بأكثر من ذلك.