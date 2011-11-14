تراجع أرباح فيمبلكوم في الربع الثالث بسبب أسعار الصرف

موسكو 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت فيمبلكوم للاتصالات اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثالث من العام تراجع 77 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 104 ملايين دولار متأثرا بخسائر في أسعار الصرف.

وتوقع المحللون 158.8 مليون دولار ربحا صافيا للفترة مقارنة مع 460 مليون دولار في الربع الثالث من 2010.

ونمت الإيرادات الفصلية عشرة بالمئة إلى 6.1 مليار دولار حسبما ذكرت فيمبلكوم في بيان وهو ما جاء منسجما مع توقعات السوق.

وأضافت فيمبلكوم التي اشترت في وقت سابق هذا العام شركة ويند تليكوم من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس مقابل أكثر من ستة مليارات دولار إن الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاهلاكات واستهلاك الديون ارتفعت أربعة بالمئة إلى 2.54 مليار دولار.

وتراجع هامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب إلى 41.6 بالمئة من 44.1 بالمئة قبل عام بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز 41.3 بالمئة.