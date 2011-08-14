صافي أرباح هيرميس المصرية 79 مليون جنيه في الربع الثاني

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من سارة ميخائيل

القاهرة 14 أغسطس اب (رويترز) - قالت المجموعة المالية-هيرميس أكبر بنك استثمار مصري اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثاني من 2011 تراجع 19 بالمئة على أساس سنوي حيث طغت تكاليف التشغيل على نمو الإيرادات.

وقالت الشركة في بيان بالبريد الالكتروني إن صافي الربح تراجع إلى 79 مليون جنيه مصري (13.2 مليون دولار) من 97 مليون جنيه في الربع الثاني من 2010.

ونالت الاضطرابات السياسية في عدة دول عربية من بنوك الاستثمار في المنطقة مع تراجع أسواق الأسهم وانحسار الطلب على التمويل الرأسمالي. ويقول المحللون إن التوقعات مازالت قاتمة.

وقالت هيرميس إن إيرادات التشغيل قفزت 94 بالمئة على أساس سنوي إلى 466 مليون جنيه في الربع الثاني مدعومة بالأنشطة المصرفية التجارية التي بلغت إيراداتها 243 مليون جنيه بما يعادل 52 بالمئة من الإجمالي.

وتراجعت تكاليف التشغيل في وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية 14 بالمئة إلى 173 مليون جنيه وسط اجراءات لخفض التكلفة. لكن إيرادات الوحدة تراجعت 36 بالمئة بفعل انخفاض في عمليات سوق رأس المال والخزانة.

وأشارت الشركة أيضا إلى انخفاض في إيرادات السمسرة.

وتراجعت أسهم بنك الاستثمار الذي له مقره القاهرة وله مكاتب في الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية وقطر وسلطنة عمان ولبنان 1.6 بالمئة.

(الدولار يساوي 5.961 جنيه مصري)