البورصة المصرية توقف حديد عز عن التداول لحين إرسال نتائج

القاهرة 25 يوليو تموز (رويترز) - أوقفت البورصة المصرية اليوم الاثنين أسهم شركة حديد عز ‭ESRS.CA‬‏ أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن التداول لحين ارسال نتائج أعمالها المجمعة عن عام 2010.

وقالت البورصة في بيان إن الشركة "لم تلتزم بقرار لجنة القيد ... ولم تقم بموافاة إدارة البورصة بالقوائم المالية المجمعة حتى تاريخه."

كانت الشركة قالت في 19 يوليو تموز إن نتائج أعمالها غير المجمعة أظهرت تراجع الأرباح 53.5 بالمئة إلى 116.08 مليون جنيه (19.48 مليون دولار) في 2010 من 249.56 مليون في 2009.

ولا تشمل الأرقام غير المجمعة نتائج شركة العز الدخيلة للصلب وباقي الشركات التابعة.

وأظهرت نتائج أعمال شركة العز الدخيلة للصلب-الاسكندرية غير المجمعة في مايو أيار الماضي تحقيقها 724 مليون جنيه في 2010 دون تغير عن عام 2009.

وأوقفت البورصة اليوم التداول على أسهم العز الدخيلة أيضا لحين إرسال القوائم المالية المجمعة.

وأغلق سهم حديد عز الخميس الماضي عند 9.65 جنيه منخفضا 2.13 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.716 مليار جنيه موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.

(الدولار = 5.96 جنيه مصري)