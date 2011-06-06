مساهمو أوراسكوم للانشاء يقرون توزيعا نقديا بثلاثة مليارات جنيه

القاهرة 6 يونيو حزيران (رويترز) - أقر مساهمو أوراسكوم للإنشاء والصناعة ‭OCIC.CA‬‏ أكبر شركة للبناء والأسمدة مدرجة بالبورصة المصرية اليوم الاثنين اجراء توزيعات نقدية مستقبلية بحد أقصى ثلاثة مليارات جنيه عن أرباح 2010 والأرباح المرحلة.

وبلغ صافي ربح الشركة 594.2 مليون دولار في 2010 مقابل 434.1 مليون دولار في 2009.

وأغلق سهم الشركة أمس الأحد عند 268.04 جنيه (45.12 دولار) بارتفاع 2.53 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.044 مليار جنيه موزعا على 208.938 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.

(الدولار = 5.94 جنيه مصري)