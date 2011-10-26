قمة رويترز-كيبكو الكويتية تتطلع إلى السوق التركية

من راشنا أوبال

دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال المدير المالي لشركة مشاريع الكويت (كيبكو) اليوم الأربعاء إن الشركة وهي أكبر مجموعة استثمار كويتية تتطلع إلى دخول سوق الخدمات المالية التركية.

وأضاف بيناك مايترا متحدثا خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن كيبكو تتطلع أيضا إلى التوسع في استثماراتها في القنوات التلفزيونية مدفوعة الاشتراك والخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقال عندما سئل إن كانت كيبكو ستنضم إلى القائمة المتنامية للشركات التي تستهدف بنك دنيز التركي "إذا كان الحديث عن تركيا فنحن مهتمون.

"نبحث عن فرص في الخدمات المالية هناك."

وأبدت عدة بنوك من بينها بنك قطر الوطني وسبير بنك الروسي وبنك المشرق الذي مقره في دبي اهتماما ببنك دنيز الذراع التركية سريعة النمو لبنك دكسيا الذي يعاني في خضم أزمة ديون منطقة اليورو.

ويقول مصرفيون إن بنوكا مثل اتش.اس.بي.سي وانتيزا سان باولو الايطالي تحوم حول الوحدة أيضا.

وقالت كيبكو التي تملك حصصا في 70 شركة بست وعشرين دولة إن الربيع العربي تمخض عن مزيد من الخيارات الاستثمارية للشركة الكويتية.