الرئيس التنفيذي لسابك: 13 أو 14 مشروعا خلال 2012-2015

من مروة رشاد

القاهرة 17 يوليو تموز (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إن الشركة ستنفذ 13 أو 14 مشروعا خلال 2012-2015.

وأضاف محمد الماضي اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي تعليقا على نتائج أعمال الشركة في الربع الثاني من العام أن سابك مولت كل استثمارتها الكبيرة والباقي لا يتعدى مصانع صغيرة في 2013 و2014 وقال إنه لا بواعث قلق بشأن التمويل.

كانت سابك قالت أمس السبت إنها حققت زيادة 61 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفضل زيادات في الإنتاج والأسعار.

وفاقت نتائج أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية توقعات المحللين حيث بلغ صافي الربح 8.1 مليار ريال (2.16 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو حزيران مقارنة مع خمسة مليارات ريال قبل عام من ذلك.

وقال الماضي اليوم إن مبيعات سابك بلغت 49 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 38.8 مليار قبل عام مضيفا أن نتائج الشركة لم تتأثر بالمشاكل في أوروبا والولايات المتحدة وإن الأوضاع بدأت تستقر وتعود لطبيعتها في اليابان.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن سابك ليس لها في مصر إلا مكتب مبيعات لكنه أضاف أن السوق المصرية جيدة وأن الشركة ستكون مستعدة للاستثمار في مصر عندما تتوافر فرص جيدة.

وقال إن نطاق سعر النفط الحالي مناسب لسوق البتروكيماويات.

(الدولار يساوي 3.75 ريال)