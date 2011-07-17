القلعة المصرية تتكبد خسائر في الربع الأول وتقرر خفض المصروفات

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من إيهاب فاروق

القاهرة 17 يوليو تموز (رويترز) - قالت البورصة المصرية اليوم الأحد إن شركة القلعة للاستشارات المالية تكبدت خسارة صافية قدرها 114.2 مليون جنيه (19.19 مليون دولار) في الربع الأول من العام.

وبلغ صافي الخسائر المجمعة للشركة 114.2 مليون جنيه في الربع الأول المنتهي 31 مارس آذار مقابل خسارة صافية قدرها 33.7 مليون جنيه في الربع المقابل من 2010.

وقال محسن عادل المحلل المالي "نتائج الاعمال جاءت متوقعة في ظل الظروف الحالية خاصة وأن عمليات التخارج التي تعتمد عليها الشركة لم تحدث خلال الربع الاول وهو ما يعكس أداء تشغيليا مقبولا بالنسبة لطبيعة استثمارات الشركة."

ويتمثل نشاط الشركة في تقديم الاستشارات في المجالات المالية والتمويلية للشركات على اختلاف أنواعها وإعداد وتقديم دراسات الجدوى الإقتصادية والهندسية والتكنولوجية والتسويقية والمالية والإدارية وترتيبات عقود الإقتراض ودراسات التمويل للمشروعات.

وقالت الشركة في بيان صدر اليوم إنها ضخت استثمارات جديدة بقيمة 18.4 مليون دولار في الربع الأول وإن أصولها المدارة بلغت 4.1 مليار دولار بعد اضافة أصول جديدة بقيمة 41.6 مليون دولار.

وأوضحت الشركة أنها قررت "أن تواصل العمل بسياسة خفض المصروفات في ضوء الأوضاع الاقتصادية المتردية بأنحاء المنطقة وخاصة على خلفية ثورة 25 يناير."