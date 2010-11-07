توقعات بانخفاض أرباح بالم هيلز المصرية 17.5% في الربع/3 .

القاهرة 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهر مسح أجرته رويترز لآراء أربعة محللين أن من المتوقع أن تكشف بالم هيلز ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة بالبورصة المصرية هذا الأسبوع عن انخفاض بنسبة 17.5 بالمئة في أرباحها الصافية للربع الثالث من العام.

وتبيع الشركة منازل قبل بنائها ولا تسجل بعض إيرادات الوحدات إلى أن يتم الانتهاء منها وهو ما يعني أن المبيعات قد تسجل في قوائم الشركة المالية بعد سنوات من اتمامها.

ومن المتوقع أن تحقق بالم هيلز أرباحا قدرها 109.9 مليون جنيه مصري (19.2 مليون دولار) انخفاضا من 133.2 مليون جنيه قبل عام.

وفيما يلي ملخص تقديرات المحللين بالمليون جنيه مصري:

المتوسط أعلى مستوى أدنى مستوى صافي الأرباح 109.9 131.7 84 الايرادات 394.1 421.5 350

شارك في المسح المجموعة المالية-هيرميس وسي.آي كابيتال للابحاث ودويتشه بنك وسيتي.

(الدولار يساوي 5.713 جنيه مصري)

م ح - أ أ