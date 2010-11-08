هبوط إيرادات أوراسكوم للتنمية المصرية في 9 أشهر ونمو صافي الربح

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القاهرة 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت شركة أوراسكوم للتنمية المتخصصة في العقارات و الفنادق انخفاضا في الإيرادات المجمعة في تسعة أشهر بلغ تسعة في المئة اليوم الإثنين بسبب تذبذب العملة السويسرية.

وحققت الشركة المدرجة في سويسرا التي تشتهر ببناء المنتجعات الفاخرة ربحا صافيا بلغ 76 مليون فرنك سويسري (79 مليون دولار) بارتفاع خمسة في المئة عن 72 مليون فرنك في الفترة نفسها من 2009.

وقالت أوراسكوم للتنمية التي تعمل بشكل رئيسي في مصر إن إجمالي الإيرادات المجمعة انخفض إلى 380 مليون فرنك سويسري من 416 مليون فرنك في العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان إن الهبوط "يرجع بشكل رئيسي إلى تأثير تقلبات العملة وارتفاع أسعار صرف الفرنك السويسري بصفة خاصة مما أدى إلى خفض الإيرادات نحو أربعة في المئة."

وتستخدم الشركة ولديها مشروعات في الشرق الأوسط وأوروبا إضافة إلى قاعدتها الرئيسية في مصر بيع المنازل قبل تسليمها كمصدر رئيسي للتمويل.

وقالت الشركة في البيان إن إيرادات الفنادق ارتفعت 1.3 في المئة إلى 140 مليون فرنك مما ينبيء بتعاف عالمي من الأزمة الاقتصادية.

وقفزت الحجوزات في مشروع اندرمات في منطقة الألب السويسرية بحلول الربع الثالث من العام 60 في المئة من الهدف المبدئي للمبيعات لتصل إلى 62 مليون فرنك.

(الدولار = 0.9620 فرنك سويسري)