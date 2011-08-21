قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 6 أكتوبر
فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى السادس من أكتوبر تشرين الأول:
الخميس 25 أغسطس :
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجواء للصناعات الغذائية لمناقشة نتائج أعمال الشركة في الفترة المنتهية 31 ديسمبر كانون الأول 2010.
السبت 27 أغسطس:
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العز الدخيلة للصلب- الاسكندرية لمناقشة نتائج أعمال الشركة في الفترة المنتهية 31 ديسمبر كانون الأول 2010.
السبت 10 سبتمبر:
القاهرة - محكمة القضاء الاداري تنظر دعوي وقف وإلغاء تقسيم سهم أوراسكوم تليكوم القابضة المقامة بحق هيئة الرقابة المالية.
الاثنين 12 سبتمبر:
القاهرة - محكمة القضاء الاداري تنظر دعوى بطلان بيع أرض بمساحة 41 مليون متر مربع إلى الشركة المصرية للمنتجعات السياحية. يتبع