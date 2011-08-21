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قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 6 أكتوبر

Sun Aug 21, 2011 7:36am GMT
 
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فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى السادس من أكتوبر تشرين الأول:

الخميس 25 أغسطس :

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجواء للصناعات الغذائية لمناقشة نتائج أعمال الشركة في الفترة المنتهية 31 ديسمبر كانون الأول 2010.

السبت 27 أغسطس:

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العز الدخيلة للصلب- الاسكندرية لمناقشة نتائج أعمال الشركة في الفترة المنتهية 31 ديسمبر كانون الأول 2010.

السبت 10 سبتمبر:

القاهرة - محكمة القضاء الاداري تنظر دعوي وقف وإلغاء تقسيم سهم أوراسكوم تليكوم القابضة المقامة بحق هيئة الرقابة المالية.

الاثنين 12 سبتمبر:

القاهرة - محكمة القضاء الاداري تنظر دعوى بطلان بيع أرض بمساحة 41 مليون متر مربع إلى الشركة المصرية للمنتجعات السياحية.   يتبع
 